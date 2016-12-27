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«Роснефть» заплатит за «Таргин» до 4,1 млрд рублей

Стали известны условия покупки нефтесервисного актива АФК «Система»
27 Декабря 2016
«Роснефть» заплатит за «Таргин» до 4,1 млрд рублей

«Роснефть» раскрыла цену сделки по покупке нефтесервисного АО «Таргин» у АФК «Система», передают "Ведомости" со ссылкой на сообщение нефтяной компании. За актив "Роснефть" заплатит до 4,1 млрд руб., это также подтверждают в АФК "Система".

«В результате сделки парк буровых установок увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в «Роснефти» по бурению скважин вырастет до 60%, по ремонту – до 40%», - говорится в сообщении компании "Роснефть".

«Таргин» выполняет для «Башнефти» порядка 70% нефтесервисных работ. За 2015 г. выручка «Таргина» составила 25 млрд руб. Кроме «Башнефти» «Таргин» оказывает услуги «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти».

В октябре 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% капитала «Башнефти». 15 декабря компания подала в ФАС ходатайство на покупку у АФК «Система» 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин».

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