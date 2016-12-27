«Роснефть» заплатит за «Таргин» до 4,1 млрд рублей

«Роснефть» раскрыла цену сделки по покупке нефтесервисного АО «Таргин» у АФК «Система», передают "Ведомости" со ссылкой на сообщение нефтяной компании. За актив "Роснефть" заплатит до 4,1 млрд руб., это также подтверждают в АФК "Система".

«В результате сделки парк буровых установок увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в «Роснефти» по бурению скважин вырастет до 60%, по ремонту – до 40%», - говорится в сообщении компании "Роснефть".

«Таргин» выполняет для «Башнефти» порядка 70% нефтесервисных работ. За 2015 г. выручка «Таргина» составила 25 млрд руб. Кроме «Башнефти» «Таргин» оказывает услуги «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти».

В октябре 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% капитала «Башнефти». 15 декабря компания подала в ФАС ходатайство на покупку у АФК «Система» 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин».