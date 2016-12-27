Российские туристы все реже выезжают за рубеж

"Мы фиксируем снижение третий год выездного потока, - сказал Юрий Барзыкин. - Да, были успехи по отдельным направлениям, имея в виду Средиземноморье - Кипр, Греция, Испания. Но в целом снижение порядка порядка 20% на выездном рынке".

"Это же мы видим на Рождество и Новый год, хотя относительная стабилизация валютного курса и лояльность в предложениях принимающих сторон - все это стимулирует спрос, но нам уповать на лаврах не следует", - сказал Барзыкин. "Если мы хотим достигнуть в следующем сезоне определенных результатов, то нужны усиление госрегулирования путем контроля и поддержки (рынка - прим. ТАСС), ну и, естественно, новые продукты, новые программы, новые направления", - заключил он.

Как уточняют в сервисе Skyscanner, из тех туристов, кто все же выезжал за пределы России на отдых и при этом самостоятельно бронировал отели и билеты, большинство в 2016 г. отправлялись в Испанию (8,35%), Таиланд (7,91%) и Италию (6,94%). Отдохнуть внутри страны в 2016 г. предпочли 50,7% самостоятельных путешественников.