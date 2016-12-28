Подмосковные аэродромы могут сдать в концессию

Сейчас аэродромы принадлежат государству, однако чиновники предлагают аэропортам в рамках концессий взять на себя их содержание. Если это произойдет, государство также не будет иметь обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов, учтоняет издание. При этом концессионная плата составит всего лишь 1 руб. в год.
Предполагаемый срок концессий: на 49 лет – для «Внуково» и «Шереметьево», до 2073 г. – для «Домодедово» (на такой срок аэропорт арендовал аэродром, и законодательство не допускает ухудшения условий). По концессии в России работает только аэропорт «Пулково», в 2014 г. концессионер – «Воздушные ворота Северной столицы» – заплатил 792 млн руб.
По данным Государственного НИИ гражданской авиации, за 2015 г. «Внуково» заплатило 106 млн руб., «Домодедово» – 348 млн руб., «Шереметьево» – 170 млн руб.
Со своей стороны аэропорты представили потребности в инвестициях. На ближайшие 10 лет «Домодедово» потребуется 63,4 млрд руб., «Шереметьево» – 17,9 млрд руб., «Внуково» – 6,7 млрд руб., говорят два участника совещания. Окупать затраты аэропортам предлагается за счет увеличения сбора с авиакомпаний. Еще оин вариант - это инфраструктурный сбор (небольшая сумма к стоимости каждого билета).