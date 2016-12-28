Подмосковные аэродромы могут сдать в концессию

Минтранс ведет переговоры с аэропортами «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» о сдаче им в концессию аэродромов, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников совещания у министра транспорта Максима Соколова 16 декабря.

Сейчас аэродромы принадлежат государству, однако чиновники предлагают аэропортам в рамках концессий взять на себя их содержание. Если это произойдет, государство также не будет иметь обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов, учтоняет издание. При этом концессионная плата составит всего лишь 1 руб. в год.

Предполагаемый срок концессий: на 49 лет – для «Внуково» и «Шереметьево», до 2073 г. – для «Домодедово» (на такой срок аэропорт арендовал аэродром, и законодательство не допускает ухудшения условий). По концессии в России работает только аэропорт «Пулково», в 2014 г. концессионер – «Воздушные ворота Северной столицы» – заплатил 792 млн руб.

По данным Государственного НИИ гражданской авиации, за 2015 г. «Внуково» заплатило 106 млн руб., «Домодедово» – 348 млн руб., «Шереметьево» – 170 млн руб.