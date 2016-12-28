РУСАДА признала наличие допинг-системы в стране

«Это был институциональный сговор», — приводит газета слова и.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелович. Анцелиович также подчеркнула, что представители руководства страны в это вовлечены не были.

Кроме того, издание цитирует главу независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. «С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок», - сказал он. «Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», - приводит американская газета слова Смирнова.

Как уточняет The New York Times, это первый официальный случай, когда российские чиновники признают сговор в допинговой сфере.

Напомним, в начале декабря 2016 г. комиссия WADA представила вторую часть доклада о применении допинга спортсменами из России. Как говорится в документе, российская сторона использовала «уникальную схему обмана», в которую было вовлечено более тысячи спортсменов, а также чиновники и структуры Минспорта.