Сбербанк и Tele2 запустили виртуального мобильного оператора

Сбербанк и Tele2 запустили виртуального оператора мобильной связи. Об этом стало известно из интервью главы Сбербанка Германа Грефа «Ведомостям».

По словам Грефа, создать собственного виртуального мобильного оператора побудила "агрессивная ценовая политика" сотовых операторов. «Мы платим им громадные деньги», — заявил Герман Греф в интервью. Новый сервис позволяет экономить на этом примерно 25 млн руб. в месяц на платежах Сбербанка сотовым операторам, уточнил он.

Напомним, о планах Сбербанка по запуску собственного виртуального мобильного оператора связи стало известно еще в сентябре 2016 г.

По словам Грефа, создать собственного виртуального мобильного оператора побудила "агрессивная ценовая политика" сотовых операторов. «Мы платим им громадные деньги», — заявил Герман Греф.

Он запустился и уже зарабатывает для нас деньги», — заявил он, отметив, что «пока» разработчики «вложили немного» в нового оператора. «Но уже сделали систему push-уведомлений и с ноября начали экономить на этом примерно 25 млн руб. в месяц в наших платежах сотовым операторам», — заявил Греф.