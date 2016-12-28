Сбербанк и Tele2 запустили виртуального мобильного оператора

По словам Грефа, создать собственного виртуального мобильного оператора побудила "агрессивная ценовая политика" сотовых операторов. «Мы платим им громадные деньги», — заявил Герман Греф в интервью. Новый сервис позволяет экономить на этом примерно 25 млн руб. в месяц на платежах Сбербанка сотовым операторам, уточнил он.
Напомним, о планах Сбербанка по запуску собственного виртуального мобильного оператора связи стало известно еще в сентябре 2016 г.
По словам Грефа, создать собственного виртуального мобильного оператора побудила "агрессивная ценовая политика" сотовых операторов. «Мы платим им громадные деньги», — заявил Герман Греф.
Он запустился и уже зарабатывает для нас деньги», — заявил он, отметив, что «пока» разработчики «вложили немного» в нового оператора. «Но уже сделали систему push-уведомлений и с ноября начали экономить на этом примерно 25 млн руб. в месяц в наших платежах сотовым операторам», — заявил Греф.