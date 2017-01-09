McDonald`s продает свою сеть в Китае

McDonald`s продает 80% своего операционного бизнеса в Китае и Гонконге, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании Citic, одного из участников сделки. За сеть ресторанов быстрого питания покупатели - консорциум компаний Citic и Carlyle Group заплатят более $2 млрд.

В результате сделки Citic получит 52% доли в бизнесе компании, Carlyle — 28%. McDonald's при этом также сохранит за собой 20% акций. К тому же, покупатели получают франшизу на развитие ресторанов сети в регионе на 20 лет.

McDonald's присматривался к продаже бизнеса еще в прошлом году - летом компания получала предложения о продаже своих ресторанов в Китае и Гонконге. Напомним, тогда Reuters сообщал, что предложения поступили от крупных китайских корпораций Beijing Tourism Group, Sanpower и ChemChina. Последние были готовы заплатить больше чем итоговые покупатели (речь шла о цене контракта в $3 млрд).