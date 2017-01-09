Поссорились из-за газа

Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, объемы поставок будут уменьшены до 4 млн тонн в квартал вместо вместо изначально планировавшихся 4,5 млн тонн. Минэнерго РФ еще 28 декабря передало новый график поставок топлива белорусской стороне.

Разногласия между двумя странами возникли возник из-за цен на российский газ, поставляемый в Белоруссию, и тянется уже почти год. В январе 2016 года белорусская сторона выразила свое несогласие с ценами и в одностороннем порядке стала платить меньше. В результате к настоящему моменту общая задолженность составляет свыше 400 миллионов долларов.Россия, в свою очередь, связала этот вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн тонн в квартал сначала до 3,5 млн тонн, а в октябре - декабре до 3 млн тонн.

Позиции сторон должны были быть согласованы до конца 2016 года, и страны, как пишет газета, уже были близки к компромиссу. Однако в итоге договориться не удалось.

Последние консультации по данному вопросу прошли 28 декабря. На следующий день вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что рассчитывает, что соглашение будет достигнуто в течение I квартала 2017 года. Белоруссия выразила несогласие с новым планом поставок нефти в страну вице-премьеру России Аркадию Дворковичу.

Ранее власти Белоруссии приняли решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны.