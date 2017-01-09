Центробанк ограничил процентную ставку для МФО

С 1 января микрофинансовые организации по всей России стали работать по-новому. Центральный банк ограничил ставки по займам, взятым в таких компаниях. Теперь проценты не могут превышать трехкратный размер суммы долга.

Ограничения введены в результате изменений, внесенных в ФЗ-407 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Трехкратное ограничение начисления процентов по договорам микрозаймов коснется всех договоров, заключенных с первого дня нового года.

Суть ограничения в том, что по займам, срок длительности которых не превышает 1 года, МФО не имеют права начислять проценты после того, как их размер достигнет трехкратного размера «тела» займа. Однако к этой сумме не относятся штрафы, пени и услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

При возникновении просрочки возврата краткосрочного микрозайма МФО вправе начислить должнику проценты только на непогашенную часть суммы основного долга, но не более его двукратного размера. По мнению замдиректора СРО микрофинансовых организаций МиР Андрея Паранича, новые ограничения МФО будут соблюдать, поскольку их неоднократное нарушение грозит участникам рынка отзывом лицензии, сообщаяет «Коммерсантъ».

Это уже вторые подобные ограничения, вводимые ЦБ в отношении МФО. 29 марта 2016 г. было введено ограничение максимальной суммы долга четырехкратным размером суммы займа.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5 тыс. руб., сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15 тыс. руб., которые включают сумму просроченной задолженности (5 тыс. руб.) и начисленные проценты (10 тыс., то есть 5 тыс. руб., умноженные на два).

«Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора», - говорится в сообщении Центробанка.