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Новости

На телевизионном рынке сменился лидер

«Россия 1» обогнала Первый канал
09 Января 2017
На телевизионном рынке сменился лидер

Телеканал "Россия 1" (ВГТРК) впервые обогнал Первый канал по аудитории в 2016 году. Таковы данные исследовательской компании Mediascope (бывшая TNS Russia) — единой организации, которая уполномочена заниматься телеизмерениями в России.

Согласно этим данным, среднегодовая доля "России 1" выросла с 13,4 до 13,6 процента, в то время как доля Первого канала упала на один процент — до 13,3 процента, передают «Вести.ру». Первый терял лидерские позиции по аудитории лишь в 2012 году, когда тот уступил место НТВ. 

«За последний год мы усилили сеть региональных новостей, запустили востребованные развлекательные форматы выходного дня, например «Удивительные люди» и всероссийский открытый конкурс детских талантов «Синяя птица», также канал смог усилить сериальное направление по будням, что и сделало нас лидерами эфира», — рассказал представитель ВГТРК, комментируя успехи.

При этом в исследовании 2016 года отмечается, что девять из десяти самых популярных телеэфиров показал Первый канал. Лидируют новогоднее обращение президента Владимира Путина, военный парад 9 мая, следующий за ним выпуск новостей и шоу талантов "Лучше всех!". Единственный проект "России 1" в топ-10 — шоу "Удивительные люди", пишет "Коммерсант".

Как отмечает «Коммерсант», крупные федеральные каналы в последнее время теряют долю на телевизионном рынке страны. Если пять лет назад Первый канал, НТВ и "Россия 1" собирали почти половину аудитории, то по итогам 2016 года — около 36%.

«Ведомости» в связи с этим отмечают, что чем больше аудитория телеканала, тем больше рекламы он может продать. За первые девять месяцев 2016 г. рекламодатели потратили на продвижение на каналах 102,9 млрд руб. – на 13% больше, чем за тот же период 2015 г. (данные Ассоциации коммуникационных агентств России; итоги года пока не опубликованы). Но зависимость доходов каналов от рейтингов непрямая: когда первая тройка телеканалов даже теряла аудиторию, ее доходы росли – и рекламный рынок рос, и реклама дорожала.

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