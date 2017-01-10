Россию включили в топ-5 стран мира по уровню кибервойск

Россия может входить в топ-5 стран по уровню развития кибервойск, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования Zecurion Analytics (под последними подразумеваются специализированные подразделения по кибербезопасности для военных или разведывательных целей).

При этом, говорится в исследовании, наиболее сильной армией в киберпространстве все же пока обладают США.

Хотя в исследовании не раскрывают точные цифры, приблизительная оценка расходов на кибревойска здесь все же приводится. Так, например, расходы России на кибервойска оценилии примерно в $300 млн в год. При этом финансирование этого направления в США может составлять около $7 млрд в год.

Россию в "рейтинге" кибервойск помимо США также обгоняет Китай, Великобритания и Южная Корея.

Всего же в мире, утверждают в Zecurion, спецподразделения по кибербезопасности только официально используют несколько десятков стран, а неофициально и вовсе более сотни.

Среди основных направлений деятельности кибервойск в Zecurion называют шпионаж, кибератаки и информационные войны, которые «включают различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран».