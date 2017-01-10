Минкомсвязи подготовило поправки к «пакету Яровой»

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки к постановлению правительства РФ, в котором определяются сроки хранения логов в интернете.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации в Интернете – социальные сети, мессенджеры, почтовые сервисы и другие сайты, находящиеся в российской юрисдикции, - должны на протяжении 12 месяцев хранить любую информацию, которой обменивались пользователи.

Сейчас эти данные нужно хранить полгода. Речь идет о «метаданных» - текстовые сообщения, видео- и аудиофайлы, изображения, логины и географическое положение пользователей. «Пакет Яровой» обязывает также операторов связи хранить ту же информацию в течение трех лет.

По информации «МегаФона», полугодовое хранение сообщений потребует от компании с 2018 года примерно 2.6 эксабайта – почти 3 миллиарда гигабайт, а с 2019 года – 6.6 эксабайта. Для исполнения этих требований оператору придется потратить сумму, в несколько раз превышающую годовую выручку.

Все логи и сообщения должны будут храниться на территории России. Хранилища данных круглосуточно будут подключены к техническим средствам для оперативно-розыскных мероприятий.