«Роснефть» поставит QHG Trading до 55 млн тонн нефти

Компания «Роснефть» объявила о заключении пятилетнего договора на поставку нефти с британской QHG Trading LLP, которая принадлежит швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore и катарскому инвестиционному фонду QIA.

По условиям сделки, каждый год QHG Trading будет получать от 4,5 миллионов до 11 миллионов тонн нефти. Общий объем поставок на протяжении пяти лет составит от 22,5 миллионов до 55 миллионов тонн нефти.

В сообщении «Роснефти» говорится, что денежный размер сделки еще не определен, так как стоимость каждой партии, поставляемой в течение пяти лет нефти, будет зависеть от существующих на рынке цен. Если исходить из нынешней цены барреляUrals – примерно $52, то общая стоимость поставок может составить от $8,5 миллиардов до $21 миллиарда.

Предложение о заключении сделок на поставку нефти и нефтепродуктов с QHG Trading было одобрено советом директоров «Роснефти» 7 декабря 2016 года, в преддверии продажи Glencore и QIA 19,5% акций самой «Роснефти».

Швейцарский трейдер Glencore в партнерстве с катарским фондом Qatar Investment Authority в декабре 2016 г приобрел 19,5% акций Роснефти. Благодаря приватизации бюджет РФ получил 710,8 млрд руб (11,1 млрд долл США, или 10,5 млрд евро).