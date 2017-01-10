Выручка «Магнита» впервые превысила триллион рублей

Годовой оборот крупнейшего отечественного ритейлера «Магнит» в 2016 г. выросла на 12,8%, впервые превысив триллион руб. (составила 1,069 трлн руб.), сообащет РБК со ссылкой на данные компании.

Вместе с тем годовой рост выручки ритейлера стал самым низким за последние 11 лет. Так, в 2015 году рост выручки составил 24,3%. Сумма среднего чека сократилась менее чем на 1%. Рост выручки ритейлера в четвертом квартале также замедлился по сравнению с предыдущим, составив 282 миллиарда рублей.

За год «Магнит» открыл 1970 магазинов, что почти на 20% меньше, чем за 2015 год. Всего на конец декабря 2016 года компании принадлежали 14 059 магазинов: 10 521 формата «магазин у дома», 237 гипермаркетов, 195 супермаркета «Магнит Семейный» и 3 107 магазинов дрогери.

Напомним, основным конкурентом «Магнита» является X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Ввыручка ритейлера также может достичь триллиона, прогнозируют в компании.