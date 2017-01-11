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Новости

Недвижимость под арестом

По делу Алексея Улюкаева арестовано 15 объектов недвижимости и более 560 млн рублей
11 Января 2017
Недвижимость под арестом Сергей Савостьянов/ТАСС

Суд по ходатайству следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) арестовал 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб., принадлежащих бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов. Всего же, как отметил зампред СКР, только по громким уголовным делам арестованы имущество и денежные средства на сумму около 18 млрд руб. 

Так, по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина арест наложен на имущество стоимостью более 2,1 млрд руб. Среди него недвижимое имущество и автомобили на сумму в 320 млн руб., а также ценности и денежные средства на сумму более 1,7 млрд руб.

«По делу Вячеслава Гайзера [экс-глава Коми] и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 млрд руб.», – рассказал Краснов. 

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти». По версии следствия, деньги экс-министр вымогал за положительное заключение министерства в отношении покупки «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%).

В минувший вторник  Басманный суд Москвы продлил на три месяца домашний арест экс-министру на три месяца. 

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