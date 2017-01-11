Объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза

В начале прошлого года объем Резервного фонда составлял 3,64 трлн руб., то есть за год его объем сократился в 3,7 раза. Остатки правительства на счетах в ЦБ составляют $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд. Средства второго суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в декабре, как и в предыдущие месяцы, на финансирование бюджетного дефицита не тратились, но сократились из-за курсовой переоценки на 270 млрд руб., до 4,36 трлн руб., следует из сообщения Минфина. Всего за 2016 год объем средств ФНБ сократился почти на триллион — с 5,2 трлн до 4,36 трлн руб. В сумме за весь год суверенные фонды потеряли 1,4 трлн руб. в результате курсовой разницы от переоценки остатков средств на валютных счетах фондов в ЦБ — в долларах, евро и фунтах стерлингов. Резервный фонд потерял от укрепления рубля 531,5 млрд руб., ФНБ — 861,3 млрд руб. Это обратная сторона укрепления рубля — российская валюта подорожала к доллару на 20%. На начало 2017 года совокупный объем Резервного фонда и ФНБ составляет 5,3 трлн руб., то есть минимум с конца 2013 года. В 2017 году покрывать дефицит бюджета помимо заимствований более чем на 1 трлн руб. предполагается за счет использования средств Резервного фонда (в размере 1,15 трлн руб.) и ФНБ (в объеме 668,2 млрд руб.). В результате Резервный фонд к концу 2017 года будет полностью исчерпан, а в ФНБ останется 4,19 трлн руб.