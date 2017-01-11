Кредитор Марин Ле Пен

Московская фирма по аренде автомобилей «Конти», зарегистрированная в Бутово, стала новым владельцем кредита, выданного в 2014 году Первым Чешско-Российским банком (ПЧРБ) французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы арбитражного суда и документы Агентства страхования вкладов (АСВ). Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Конти» зарегистрировано в одном из офисов по улице Южнобутовская, д.101 в Москве и было учреждено в 2010 году.

Как пишет РБК, в качестве основного вида деятельности в нем указана аренда и лизинг машин, оборудования и материальных средств. Владелец компании и гендиректор Сергей Евсеев подтвердил журналистам получение кредита и не исключил передачу его третьей стороне. По словам Евсеева, для него вопрос переуступки кредита — «чистая коммерция».

ПЧРБ лишился лицензии в июле 2016 года. АСВ позже отчиталось, что направило в Арбитражный суд Москвы иски о признании сделок недействительными.

Однако, как пояснили RNS в АСВ, кредит «Национального фронта» был переуступлен «Конти» еще до отзыва лицензии. Арбитражный суд оставил заявление без движения.

Кредит партии Марин Ле Пен на сумму €9 млн был выдан ПЧРБ в конце 2014 года, после того как Ле Пен рассказала об отказе французских банков кредитовать ее партию. В сентябре 2016 года Арбитражный суд Москвы признал ПЧРБ банкротом.