Apple, Google и Tesla - снова самые инновационные в мире

Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) опубликовала ежегодный рейтинг самых инновационных компаний мира. Были опрошены около 1500 топ-менеджеров компаний, каждый из которых дал оценку своему отношению к тем или иным внешним

Первые четыре места, как и в прошлом году, остались неизменными, их занимают корпорации Apple, Google, автомобильная компания TeslaMotors и Microsoft соответственно. На пятом месте расположился интернет-магазин Amazon, сместив на седьмую позицию южнокорейскую компанию Samsung. Шестая строчка занята онлайн-кинотеатром Netfix. Также в первой десятке находятся автомобилестроительная компания Toyota, социальная сеть Facebook и разработчик аппаратного и программного обеспечения IBM.

Рейтинг пополнили 10 новых компаний: сайт по поиску аренды жилья Airbnb, приложение по вызову такси Uber, Expedia – компания, владеющая сайтами для путешественников, производительматериалов строительной химии BMS, французская телекоммуникационная компания Orange, производитель космической техники SpaceX, японский оператор мобильной связи NTT Docomo, производитель спортивной и повседневной одежды UnderArmour, компания Hilton, владеющая и управляющая сетями отелей и курортов, и биотехнологическая компания Regeneron.

В составленный The Boston Consulting Group Топ-50 вошли 34 компании США, 10 из Европы и 6 представителей стран Азии.