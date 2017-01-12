Государство заберет 50% прибыли госкомпаний

В правительстве определились с решением по дивидендам для госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что норму минимальных дивидендов на уровне 50% для госкомпаний решено продлить. По его словам, соответствующее постановление уже подготовлено и находится в правительстве, а задержка с выходом имеет технические причины. По словам министра, в этом году никаких исключений для госкомпаний не предусмотрено.

До весны 2015 года госкомпании обязаны были направлять на дивиденды только 25% чистой прибыли по МСФО. 19 апреля правительством было выпущено постановление о повышении выплат до 50% от наибольшего показателя чистой прибыли (по РСБУ и МСФО).

Правда, как выяснилось, ситуация оказалась не столь однозначной. К примеру, компания могла иметь убыток по РБСУ и по закону вообще не могла начислять дивиденды. Также искомые 50% от большего показателя чистой прибыли по МСФО могло превышать всю прибыль по РБСУ.

В результате «Транснефть» отправила на дивиденды всю прибыль за 2015 год в размере 12,8 миллиардов рублей, что составило только 9% от чистой прибыли по МСФО. «Роснефть» же смогла добиться от правительства снижения дивидендов до 35% от прибыли по МСФО – 124,5 миллиардов рублей.