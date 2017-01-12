Минфин предлагает повысить цену на водку

Министерство финансов РФ выступило с предложением поднять минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за 0,5 литра, сообщает ТАСС.

Предложение вызвано увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года. Планируется, что изменения вступят в силу в июне 2017 года.

Минимальные цены на крепкие алкогольные напитки устанавливаются с 2009 года. Мера была задумана как барьер отсечения для дешевого нелегального алкоголя. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась сначала до 199 рублей, а потом до 220 рублей за 0,5 л. С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 рублей. В данный момент минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л.

Проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную продажу алкогольных напитков находится в свободном доступе на федеральном портале проектов нормативных актов.