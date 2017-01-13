«Газпром» боится продешевить

Частные импортеры газа в Турции могут стать ответчиками по иску «Газпрома» в стокгольском арбитраже. Россйиский производитель газа уверен, что цена на топливо в 2017 г. является заниженной и будет добиваться ее пересмотра.

Как сообщает «Коммерсантъ», «Газпром экспорт» уже подготовил иски. На частных импортеров, в числе которых Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji, приходится около 10 млрд куб. м. Еще 17 закупает государственная Botas, с которой также идет разбирательство, а судебное заседание намечено на май.

Именно спор с турецким моноплистом стал причиной, по которой не могла быть уменьшена цена для частных импортеров. Последние отказались от российского предложения по временным ценам, превышающим прошлогодние. Переговоры по цене были фактически остановлены после национализации крупнейшего частного импортера Akfel, в бизнесе которого косвенно участвует «Газпром». Газпромбанк совместно с Akfel владел 60% импортеров Avrasia и Enerco, поставлявших в страну 0,5 млрд и 2,5 млрд кубометров газа в год соответственно.