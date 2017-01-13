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ФАС видит риск снижения доступности лекарств

Причиной могут стать новые преференции российским производителям лекарств полного цикла
13 Января 2017
ФАС видит риск снижения доступности лекарств

В Федеральной антимонопольной службе уверены, что в случае вступления в силу постановления о дополнительных преференциях для российских производителей лекарств полного цикла доступность ряда лекарственных препаратов снизится. 

Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на Гайдаровском форуме.

В ноябре 2016 г. Минпромторг внес на публичное обсуждение поправки в постановление «третий лишний», ограничивающее допуск иностранных производителей к госзакупкам жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Изменения предполагают преференции производителям лекарств, которые все стадии производства, включая синтез молекул, осуществляют в России.

По словам Тимофея Нижегородцева, это решение сократит возможность снижения цен на лекарственные препараты и может увеличить дефицит в системе здравоохранения, особенно в региональных закупках.

«Как бы у нас эта конкуренция не превратилась в конкуренцию за справку — не за то, что из реальной субстанции что-то там производится, а за то, чтобы получить справку», — резюмировал Нижегородцев.

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