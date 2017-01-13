Без «нагрузки» не покупали

Состав покупателей не смог угадать никто. Затем выяснилось, что покупатели почти и не платили свои деньги: официально сделку профинансировал консорциум банков, в том числе российских, во главе с давно сотрудничающим с «Роснефтью» итальянским банком Intesa, однако официально точная доля итальянцев в этой сделке не раскрывалась. У наблюдателей появилось подозрение, что сделка кредитовалась (или финансировалась на иных началах) самой «Роснефтью», которая накануне взяла аналогичную сумму (600 млрд руб.) взаймы на фондовом рынке. Окончательным владельцем приватизированных акций оказалась сингапурская компания QHG Shares – СП трейдера Glencore и катарского инвестфонда QIA. На прошлой неделе стало известно, что в дополнение к акциям новые покупатели получили контракт на покупку продукции «Роснефти» объемом от 4,5 до 11 млн т нефти, а общий объем поставок на протяжении пяти лет составит от 22,5 до 55 млн т. При нынешних ценах стоимость законтрактованной нефти – более $20 млрд. Получателем российского черного золота станет британская компания QHG Trading, принадлежащая в равных долях Glencore и QIA.

Найти покупателя акций «Роснефти» было непросто. Китайцы требовали участия в управлении компанией, а российских инвесторов приходилось уговаривать на самом высоком уровне. Что же касается трейдера Glencore, который и раньше (в 2014–2016 гг.) покупал сырье «Роснефти» в объемах от 6,7 до 9,6 млн т, то он, как теперь выясняется, поставил условием своего участия в приватизационной сделке доступ к еще большим объемам российской нефти. Без такой «нагрузки» никто покупать акции «Роснефти» не хотел.

«Возможность создания трейдера нефти, вероятно, была одним из важных факторов сделки для совместной структуры, – управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев. – Более того, такая возможность позволяет иметь «взгляд изнутри» на рынок производителя, что немаловажно для таких опытных трейдеров, как Glencore. Подобная сделка всегда зависит от условий контракта. Трейдерам в первую очередь важна возможность заработать, и размер их заработка напрямую зависит от цены покупки продукта. Если бы были ценовые условия, которые устроили бы как «Роснефть», так и Glencore, подобная сделка была бы возможной. Однако обе компании известны довольно жестким подходом к переговорам. Сделка с покупкой доли была хорошим стимулом сесть за стол переговоров».

По оценкам аналитиков, благодаря участию в приватизации Glencore выйдет на второе место среди зарубежных трейдеров «Роснефти» – на него будет приходиться нефти меньше, чем на Trafigura, но больше, чем поставки трейдеру Vitol.