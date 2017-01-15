Удержаться на плаву

По данным Российского морского регистра судоходства, количество заказов на 2017 г. вчетверо ниже, чем в прошлом году. Предприятия несут убытки из-за курсовой разницы, а правительство вынуждено вкладывать в заводы бюджетные средства. Чиновники уже согласились докапитализировать «Балтийский завод – судостроение» (БЗС) и Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) на 1 млрд руб., но это покроет менее трети расходов данных верфей на строительство ледоколов для Министерства транспорта.

В 2012 г. ВСЗ получил от ОСК контракт на строительство трех дизель-электрических ледоколов для ФГУП «Росморпорт». Последний из них, «Новороссийск», Росморпорт получил в декабре 2016 г. Сметная стоимость каждого судна – 4,06 млрд руб. Но из-за девальвации и роста процентных ставок расходы на строительство ледоколов возросли, а убытки по нему составили 850 млн руб. БЗС с 2011 г. строит для Росморпорта ледокол «Виктор Черномырдин». Передать судно заказчику планировалось в конце 2015 г., но завод спустил на воду корпус судна только в конце прошлого года, да и то без надстройки. Теперь верфь планирует сдать ледокол только во второй половине 2018 г. Изначально стоимость судна составляла 7,94 млрд руб., а теперь на его достройку требуется еще 2,5 млрд руб. БЗС, перешедший корпорации от бывшего банкира Сергея Пугачева, был в предбанкротном состоянии и все еще находится в стадии финансового оздоровления. По мировому соглашению с кредиторами заводу надо выплатить 3,4 млрд руб. до конца 2017 г. Собственных денег у БЗС нет. И в ОСК надеются получить еще и эти средства из федерального бюджета.

У заводов на проведение процедур увеличения уставного капитала есть два с половиной месяца (до конца марта), но глобально их проблем это не решит. Как отмечают в «Infoline-Аналитике», количество переданных заказчикам гражданских судов всех российских предприятий сократится с 80 в 2016 г. до 40 в 2017 г., и еще большее падение объемов начнется с 2018 г. и будет обусловлено отставанием в освоении шельфа при сохранении низкой конкурентоспособности российских судостроителей. Это связано с низким качеством типовых проектных решений, уступающих проектам европейских и азиатских верфей. При этом даже девальвация рубля не повлияла на привлекательность российских предложений.