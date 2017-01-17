На сладкое

Близкий к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева наращивает мощности по производству сахара – связанная с ним компания «Тамбовсахаринвест» покупает строящийся в Тамбовской области Мордовский сахарный завод (принадлежит ООО «Тамбовская сахарная компания», ТСК).

В случае запуска предприятие станет крупнейшим в России (проектная мощность – 12 000 т свеклы в сутки) и изменит баланс на рынке, в том числе ускорив вывод старых неэффективных производств (последний завод был запущен еще при СССР – в 1983 г.).

Покупка, казалось бы, лишена смысла. По итогам 2016 г. наша страна полностью обеспечила внутренние потребности в сахаре, произведя рекордные 6 млн т продукта, экспортные перспективы при этом под вопросом. Вместе с тем, заводы проходят через модернизацию, что сокращает производственные площади – в России уже закрыт 21 завод из 96, уточняет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева – очень активный игрок рынка сельского хозяйства, объединяющий более 60 компаний и производств. В рамках стратегии расширения покупка логична, более того, холдинг уже владеет тремя сахарными заводами», – говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев.

Впрочем, новому собственнику, скорее, предстоит спасать приобретение. Завод строится с 2008 г. и стал почти показательным долгостроем области, против ТСК подан иск о банкротстве. Основным владельцем ТСК является ООО «Сахар Черноземья», его глава Артем Куранов – зять Юрия Трушина, экс-главы Россельхозбанка, кредитовавшего строительство, банку также принадлежит 1% актива. Россельхобанк также является кредитором Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева.

«У каждого актива есть цена, в данном случае мог быть большой дисконт по долгам», – не исключает Евгений Иванов. «Цена сделки будет однозначно выгодной для Агрокомплекса», – соглашается Алексей Нечаев. Прежний владелец уже вложил в строящееся предприятие 10 млрд руб., по оценкам экспертов, стройка дополнительно потребует до 9 млрд руб. инвестиций.