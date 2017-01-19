Самолеты нового типа

Какие только новые самолеты не появятся в небе в ближайшее время!

Например, в Китае завершились испытания одноместного летательного аппарата с электродвигателем, который получает энергию от водородных топливных элементов.

В Великобритании прошел испытания гибридный самолет Airlander 10, который по размерам превышает все известные летательные аппараты. Компания Hybrid Air Vehicles сумела объединить в одном аппарате летные качества самолета, вертолета и дирижабля. Для Airlander 10 не нужна взлетно-посадочная полоса, самолет может находиться в воздухе до пяти дней и перевозить грузы до 10 т с максимальной скоростью 150 км/ч. Airlander 10 тратит в несколько раз меньше горючего в сравнении с другими летательными аппаратами. Такие качества гибридный самолет получил благодаря 38 000 кубометрам гелия, которые заполняют его корпус, сделанный из сверхлегкого углеродного волокна.

Швейцарские инженеры из компании SolarStratos для нужд космического туризма разработали прототип страстосферного самолета, оснащенный панелями для аккумуляции солнечной энергии. Все за два часа самолет сможет поднять пассажиров на высоту до 25 км.

Одновременно в Китае для туризма и других гражданских нужд начали разрабатывать космический самолет-ракету, способный подниматься на высоту до 130 км. «Устройство будет осуществлять вертикальный взлет и приземляться на взлетно-посадочную полосу без каких-либо дополнительных манипуляций со стороны экипажа на борту или диспетчеров из центра управления полетом», – говорит Хан Пенсинь, лидер команды China Academy of Launch Vehicle Technology. Заправлять новый аппарат будут жидким метаном и жидким кислородом.