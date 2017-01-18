Amazon уходит в небо

Заявка была подана в конце 2014 г., но известно об этом стало недавно – после обнаружения соответствующих сведений на сайте Бюро патентов и торговых марок США.

Как следует из описания патента, дирижабль-склад сможет перемещаться в те географические точки, где ожидается большой спрос на определенные товары. Это могут быть, например, места проведения спортивных мероприятий или фестивалей, где всегда нужны сувениры и продукты питания. Предусмотрен также флот из пилотируемых летающих аппаратов, которые будут использоваться для пополнения склада.

По замыслу Amazon, дирижабли должны парить на большой высоте, благодаря чему дроны, планируя с грузами вниз, будут потреблять минимум энергии. Таким образом будет решена основная проблема современных дронов – огромный расход электроэнергии, из-за которой пробную поставку с помощью беспилотника в прошлом году смогли осуществить на смехотворную дистанцию в 500 м. На борту дирижаблей будут находиться станции подзарядки, чтобы дроны имели возможность восстановить запас энергии между поставками.

Получение этого патента свидетельствует о развитии амбициозного проекта компании по использованию дронов для доставки посылок. В документации, сопровождающей патентную заявку, говорится, что применение летающих складов вкупе с беспилотниками значительно ускорит доставку грузов по сравнению с традиционными способами.

Кроме того, дирижабли можно будет использовать и в рекламных целях, например, для трансляции аудиороликов или размещения на них билбордов.