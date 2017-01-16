Преобразующая продажа

Американская компания McDonald’s планирует продать 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге инвестфондам Citic и Carlyle Group.

В результате сделки должна быть создана компания, 52% в уставном капитале которой получат контролируемая китайским правительством Citic и ее подразделение Citic Capital, 28% – Carlyle, а 20-процентную долю сохранит за собой McDonald's. Вновь образованному предприятию будет предоставлена генеральная франшиза в регионе сроком на 20 лет. Сделка, которую предполагается закрыть во II кв. 2017 г., пока еще не получила одобрения регуляторов.

Все действующие топ-менеджеры подразделения McDonald's в Китае и Гонконге по соглашению сторон сохранят свои посты, а в совет директоров новой компании войдут представители Citic, Carlyle и McDonald's.

Основную цель продажи в McDonald's формулируют как преобразование структуры бизнеса в Азиатском регионе и оптимизацию глобальных операций.

В материковом Китае работает около 2400 ресторанов McDonald's, в Гонконге – более 240. В дальнейшем планируется открыть еще порядка 1500 ресторанов, причем упор будет сделан на некрупные города.

McDonald's пришел в Китай в начале 90-х годов прошлого века и является на местном рынке второй по величине западной сетью фастфуда, после Yum! Brands. Среди локальных фирм его основные конкуренты – тайваньская сеть ресторанов Dicos, а также сеть Real Kung Fu, предлагающая традиционную китайскую лапшу. Гендиректор McDonald’s Стив Истербрук выразил уверенность, что реорганизация бизнеса поможет компании завоевать лидирующие позиции на китайском рынке.