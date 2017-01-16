Самое необычное IPO в истории

Впервые о возможной приватизации нефтяного гиганта сообщил около года назад принц Мухаммад ибн Салман в связи с программой по диверсификации экономики страны к 2030 г.

Доход от IPO планируется использовать для инвестирования в отрасли, не связанные с добычей сырья, – от промышленности и технологических проектов до сферы услуг и туризма.

Поводом к принятию программы послужило падение цен на нефть в 2014 г., вызвавшее значительные экономические трудности и волну критики в адрес королевской семьи. «Страна не может более позволить себе столь сильную зависимость от колебаний сырьевых цен, ведь на кону – политическая стабильность», – считает эксперт по Ближнему Востоку Джим Крейн.

Крупнейшему производителю нефти предстоит решить вопросы о форме IPO, налогообложении, дивидендной политике и месте размещения акций. Все, кто знаком с ситуацией, признают, что из-за своих масштабов приватизация Saudi Aramco может стать самым необычным IPO в истории. В результате должна возникнуть публичная компания, капитализация которой составит около $2 трлн – это примерно в 12 раз больше, чем экономика Украины.

По словам принца Мухаммада ибн Салмана, 5% акций может быть выставлено на торги уже в течение следующего года. Но, по мнению множества экспертов, и объем размещения, и сроки могут еще не раз корректироваться, так как Saudi Aramco предстоит пройти через серьезную реорганизацию.

Помимо основной деятельности по производству и переработке нефти, Saudi Aramco оперирует множеством общественно значимых проектов в различных сферах – от медицины и образования до строительства и спорта. Для успешного листинга необходимо оптимизировать деятельность, передав подобные проекты дочерним фирмам и совместным предприятиям.

В соответствии с планом правительства контрольный пакет акций останется у государства. Но исторически сложившаяся система распределения доходов будет изменена. По словам источников, близких к руководству компании, в настоящее время обсуждается снижение ставки налога на прибыль нефтедобытчика с 85% до 50%.