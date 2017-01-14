На посадку

В конце декабря Росавиация приостановила эксплуатацию самолетов этого типа, после того как в креплениях навески хвостового стабилизатора были обнаружены повреждения. Сначала дефект был выявлен на одном самолете «ИрАэро», позже – еще на 13 воздушных судах. Повреждения обнаружились у 11 самолетов мексиканского перевозчика Interjet, передавало агентство Reuters.

Всего в мире эксплуатируется 87 SSJ 100, из них 46 – в России. Больше всего SSJ 100 в «Аэрофлоте» – 27 самолетов (16% парка). Второй крупнейший российский эксплуатант SSJ 100 – «Газпром авиа» (10 самолетов), в парке Red Wings – пять самолетов, у авиакомпании «Якутия» – два лайнера, по одному SSJ 100 у «Русджета» и «Ямала». У мексиканской Interjet – 22 самолета.

Эксперты признают, что исправность SSJ 100 в российских авиакомпаниях колеблется от 50% до 60%. Таким образом, она остается практически на одном уровне с 2012 г. и не достигла в декабре 2015 г. 75%, как было запланировано «Гражданскими самолетами Сухого». Неисправности, в частности, возникали в системах управления механизацией крыла, уборки-выпуска шасси и управления створками. Но главная проблема в истории с SSJ 100 – это невысокий уровень послепродажной логистической поддержки. Недопоставка агрегатов приводит к увеличению простоя самолетов в ожидании запчастей. Впрочем, судя по статистике налетов, сложно сделать вывод, что это внутрироссийская проблема. По данным портала Ssj-aeroflot.blogspot.ru, в декабре прошлого года средний суточный налет 29 бортов SSJ 100 в «Аэрофлоте» составил 3 часа 52 минуты (1,8 рейса в сутки). Причем от самолета к самолету это время отличалось в разы. Максимальный налет достигал 11 часов 11 минут, минимальный – всего 10 минут в сутки. Первый борт выполнил 167 рейсов, последний – только два. Всего 11 бортов летали в среднем больше шести часов в сутки. Для сравнения: в Interjet средний налет 22 судов составил 7 часов 31 минуту или 5,1 рейса в сутки, что почти в три раза больше, чем в «Аэрофлоте».