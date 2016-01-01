Фейк как госполитика
На днях новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме объявил, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире.
Бизнесмен мороз
Зима 2016–2017 гг. в нашей стране оказалась ранней и удивительно холодной: метеорологи говорят, что обычно такие холодные зимы бывают раз в 5–7 лет, а нынешнюю, скорее, можно сравнить с зимой 2009 г.
Пути России
Проходивший в Москве Гайдаровский форум громко называют альтернативой Давосу, хотя в центре внимания – проблемы всего одной страны.
Ловцы ветра
В конце 2016 г. новостные ленты пестрели сообщениями о строительстве в разных регионах России ветропарков. Многие энергетики даже заговорили о том, что эра возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в нашей стране наконец началась.
Чужие университеты
«Подождите аплодировать, может, вам не все понравится» – так Владимир Путин успокаивал аудиторию во время послания Федеральному собранию в декабре 2012 г.
Экспансия на фоне долгов
В конце декабря прошлого года Роман Авдеев, основной бенефициарный владелец Московского кредитного банка (МКБ), купил девелоперскую компанию «Опин» у владельца группы «Онэксим» Михаила Прохорова.
Прорехи в сетях
Торговые сети «Магнит» и «Дикси» входят в десятку крупнейших отечественных ритейлеров. Однако бурная экспансия в регионах и масштабы продаж этих компаний не спасают их акции от значительного падения на Мосбирже.
На страх и риск
В декабре Lloyd’s of London объявил, что в результате Brexit переносит часть бизнеса на континент. Примечательно, что одним из первых коммерческих лидеров британской столицы, сделавших такое заявление, стал именно рынок страхования (его ошибочно именуют порой компанией), который существует вот уже 328 лет. По мнению главы Lloyd’s Джона Нельсона, многие страховщики могут отказаться от услуг рынка, который, скорее всего, потеряет права страховать риски в ЕС, как только Великобритания этот союз официально покинет.
Охота на единорога
Стать лучшим мобильным приложением 2016 г. по версии Apple и Google: успех отечественного стартапа Prisma, подарившего миллионам пользователей по всему миру возможность сделать из собственной фотографии шедевр кисти Ван Гога или Серова, оспаривать практически бесполезно.