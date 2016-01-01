В декабре Lloyd’s of London объявил, что в результате Brexit переносит часть бизнеса на континент. Примечательно, что одним из первых коммерческих лидеров британской столицы, сделавших такое заявление, стал именно рынок страхования (его ошибочно именуют порой компанией), который существует вот уже 328 лет. По мнению главы Lloyd’s Джона Нельсона, многие страховщики могут отказаться от услуг рынка, который, скорее всего, потеряет права страховать риски в ЕС, как только Великобритания этот союз официально покинет.