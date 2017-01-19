В ожидании чуда

В конце 2016 г. агентство стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies провело исследование «Инновации в России: потенциал, вызовы и драйверы», отражающее мнение зарубежных и российских инвесторов об инновационном климате в России.

По мнению опрошенных бизнесменов, в последние годы в России улучшилась ситуация с защитой интеллектуальной собственности, укрепляются и связи бизнеса с университетами и научными центрами. Эти элементы инновационного климата в РФ оцениваются бизнесом наиболее позитивно (3,3–2,9 по пятибалльной шкале). В то же время вовлеченность России в глобальное инновационное сообщество, скорость вывода инновационных продуктов на рынок, качество законодательства и доступ к финансированию получили наименьшие оценки (2,2–2,5 по пятибалльной шкале).

Респонденты выделили три наиболее позитивные меры, предпринятые государством для развития инноваций в России. На первом месте – развитие инфраструктуры для инноваций, включая создание технопарков, региональных инвестиционных кластеров, бизнес-инкубаторов и особых экономических зон (64%). На втором – совершенствование законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности (49%). На третьем – отраслевые и федеральные целевые программы (42%).

Среди барьеров, препятствующих инновационному развитию, – административные процедуры и лицензирование (58%), непредсказуемые экономические условия (32%), недостаточность регуляторных мер, стимулирующих спрос на инновации (31%).

По мнению инвесторов, наиболее эффективная инфраструктура для развития инноваций в России – региональная. Речь идет о технопарках, региональных инновационных кластерах и региональных инвестпроектах. Основной причиной их эффективности эксперты назвали поддержку губернаторов, заинтересованных быстро и эффективно решать возникающие проблемы. В то же время федеральные проекты нередко вязнут в бюрократии и согласованиях между вовлеченными органами власти.

Среди мер, которые бы стимулировали бизнес больше инвестировать в инновации, участники исследования назвали уменьшение роли государства в экономике (63%), совершенствование законодательства и госрегулирования (57%), налоговые льготы для инновационных компаний (35%) и увеличение конкуренции на российском рынке (33%).

— По материалам PBN Hill+Knowlton Strategies