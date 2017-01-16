Чужие университеты

«Подождите аплодировать, может, вам не все понравится» – так Владимир Путин успокаивал аудиторию во время послания Федеральному собранию в декабре 2012 г.

В том выступлении президент призвал парламент ограничить права чиновников на собственность, счета и ценные бумаги за рубежом, обязал госслужащих декларировать недвижимость за границей и отчитываться, на какие деньги они ее купили. Тогда эти слова вызвали шквал аплодисментов.

В том же послании прозвучали заявления о необходимости деофшоризации экономики, то есть переводе всех коммерческих структур и их финансовых потоков в российскую юрисдикцию. В 2013 г. ужесточился закон о валютном регулировании: был введен запрет на владение счетами в иностранных банках, а все расчеты по валютным операциям обязали проводить только через счета в отечественных кредитных учреждениях и их «дочках». В конце прошлого года подготовлен законопроект, запрещающий чиновникам, депутатам и руководителям госпредприятий отправлять своих несовершеннолетних детей на обучение за границу. До этого была негласная рекомендация администрации президента вернуть детей из зарубежных образовательных учреждений на родину. «Ко» разбирался, кто может пострадать от так называемой национализации элиты.

Болевые точки

Законопроект о введении ограничений на обучение за границей детей чиновников внес в Госдуму депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин. Ответственный за документ комитет по безопасности и противодействию коррупции до 8 января собирал отзывы, предложения и замечания депутатов. 17 января комитет может рассмотреть законопроект на своем заседании и направить его на рассмотрение Государственной думой.

Рашкин предлагает ввести запрет на обучение в иностранных образовательных организациях детям руководителей госпредприятий, госкорпораций, а также организаций, в уставных капиталах которых доля госучастия превышает 25%. По экспертным оценкам, до 30% детей чиновников высшего звена и топ-менеджеров госкомпаний учатся за границей. Правда, в большей степени это касается обучения в высших учебных заведениях.

«Законопроект призван прекратить распространенную практику направления родителями – чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций своих детей для обучения за границу. Это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Законопроект продолжает кампанию по национализации элит и преследует две цели, – отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Первая – это антикоррупционная составляющая: очевидно, что обучение за рубежом стоит немалых денег, несопоставимых с зарплатой чиновника. Если он отправляет ребенка за границу, к нему сразу возникает вопрос: на какие доходы? Вторая и главная – у чиновников не должно быть никаких болевых точек за рубежом, на которые могут надавить наши иностранные партнеры».

Как аргумент политолог привел историю с сыном вице-премьера Александра Жукова Петром. В 2007 г. за драку суд лондонского района Саутворк приговорил его к 14 месяцам тюрьмы, а также компенсации потерпевшему жителю Лондона в размере 7500 фунтов стерлингов. После отбывания срока наказания Жуков вернулся в Россию. Сейчас он управляющий партнер фонда Indigo Capital Partners. Летом 2014 г. Романа Селезнева, сына депутата Валерия Селезнева, агенты американских спецслужб задержали на Мальдивах. Он был фактически похищен в аэропорту города Мале, принудительно доставлен на борт частного самолета и перевезен на остров Гуам, где находится крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. Романа Селезнева обвинили в компьютерном мошенничестве и краже персональных данных. В ходе разбирательства в Федеральном суде Западного округа Вашингтона с участием присяжных в августе прошлого года он был признан виновным в кибермошенничестве, в частности, краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере $170 млн. Огласить приговор должны в апреле.

«В нашей стране отсутствует репутационный риск: если даже чиновник провалился в одном месте, он уверен, что из обоймы не вылетит, – говорит профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. – Но если ты чиновник и должен отстаивать национальные интересы, то зачем лишний раз подставляться? Это все равно, что открыто посещать публичный дом».

Насильно не удержишь

Дети многих видных чиновников и политиков продолжают учиться за границей и возвращаться в Россию не собираются. Старшая дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова живет и учится во Франции. «С девяти лет мы начали отправлять дочь на обучение в пансион во Франции, где впоследствии она проучилась несколько лет, – рассказывала в одном из своих интервью Екатерина Пескова, бывшая супруга Дмитрия Пескова. – После окончания школы Лиза решила, что хочет жить и учиться в России, поступила в ИСАА (Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета), но через год поняла, что скучает по Франции, с которой у нее слишком многое связано и где остались многие друзья детства. Она вернулась в Париж и поступила в школу бизнеса на факультет маркетинга в сфере люкса». Комментируя в Instagram призыв к чиновникам вернуть в Россию своих детей, обучающихся за границей, Елизавета Пескова вспомнила о Петре I: «Те, кто считает, что патриоты должны учиться только в своей стране, либо не очень хорошо знакомы с историей, либо личность Петра I не является для них авторитетной. Да, кто-то не возвращался обратно в Россию, предпочитая связать свою жизнь с другой страной, то же происходит и в наше время <…> Нужно стремиться к тому, чтобы людям хотелось жить в своей стране, а не удерживать их насильно». Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова также не в восторге от предлагаемых ограничений. По ее мнению, нет ничего плохого в учебе за границей, более того – она полезна, так как молодые люди получают опыт, который в дальнейшем могут применить на родине. Екатерина Винокурова отметила, что получение отпрыском чиновника иностранного диплома вовсе не означает, что он не вернется в Россию. Она сама родилась и выросла в Нью-Йорке, где Сергей Лавров тогда работал в советском постпредставительстве при ООН, и окончила Колумбийский университет, а переехала в Москву только в 2014 г. В настоящий момент Екатерина Винокурова является содиректором российского отделения аукционного дома Christie's.

В 2012 г. глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил, что три дочери депутата-единоросса Сергея Железняка учатся за границей. Старшая, Екатерина, на тот момент училась в американской школе в Швейцарии вместе с внуками лидера ЛДПР Владимира Жириновского (ее образование, по подсчетам Алексея Навального, обошлось в 21,8 млн руб.), средняя, Анастасия, – в университете Queen Mary в Лондоне (за три года обучения Железняки заплатили 1,9 млн руб.). Младшая, Елизавета, полагает Навальный, тоже училась в Лондоне, но ему не удалось установить, где именно. Все фотографии и записи в социальных сетях, на которые ссылался Навальный, удалены и сохранились только в его блоге.

Сын сенатора Елены Мизулиной Николай, получив диплом в Московском государственном институте международных отношений, учился в Бернском и Оксфордском университетах. Сейчас он партнер юридической фирмы Mayer Brown, женился на испанке Патрисии Гонзалес и живет с ней и двумя детьми в Брюсселе.

Сын помощника президента Российской Федерации Андрея Фурсенко Александр получил степень бакалавра в университете Нью-Йорка в 2001 г. и второе высшее образование в юридической школе Стэнфорда в 2005 г. С тех пор он работает по адвокатской лицензии в штатах Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк. А дочь первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслава Фетисова Анастасия в мае прошлого года поступила в аспирантуру школы кинематографии Университета Нью-Йорка и готовится стать режиссером. «Я буду безумно скучать по Москве, но я стремилась к этому с третьего курса. Я с нетерпением жду открытия второй главы моей жизни в Нью-Йорке, уже будучи аспиранткой в Нью-Йоркском университете!» – сообщила она на своей страничке в Facebook.

Элиты против

Попытка на законодательном уровне запретить детям госслужащих учиться за рубежом далеко не первая. В 2013 г., когда обсуждался законопроект о запрете чиновникам иметь счета и активы за рубежом, фракция КПРФ внесла соответствующую поправку, однако та была отклонена. Депутат от «Единой России» прошлого созыва Евгений Федоров в 2014 г. предлагал запретить госслужащим, у которых близкие родственники постоянно проживают за границей, работать в российских госструктурах.

В августе прошлого года в адрес еще прежнего спикера Госдумы Сергея Нарышкина и глав всех четырех думских фракций поступило письмо от президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова. Он предлагал разработать подобный запретительный законопроект, поскольку, по его мнению, дети чиновников во время обучения за границей могут «стать объектами вербовки».

«Очень многие дети чиновников учатся за границей, а потому идет жесткое сопротивление предлагаемым законодательным инициативам со стороны бюрократии, – отмечает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. – Зреет серьезное недовольство резкими инициативами в этом направлении со стороны элит, а госслужащие вместе с семьями составляют около трети населения страны».

По мнению эксперта, власть в преддверии президентских выборов 2018 г. не будет вести себя как слон в своей электоральной нише. Достаточно ужесточить правоприменение уже действующих законов, тогда будет понятно, что Кремль не занимается кампанейщиной, а последовательно воспитывает национальную элиту.

Закрутили гайки

Самый известный закон, принятый в рамках кампании по национализации элит – это обязательное декларирование зарубежной недвижимости. «Законопроекта на самом деле было два, – вспоминает директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин. – Один запрещал владение имуществом, второй разрешал, но обязывал декларировать. Но первому документу был дан очень сильный отпор со стороны чиновников, и он был отозван».

Впрочем, и принятый законопроект наделал шуму. Первым делом охота на предпринимателей и владельцев иностранных счетов и квартир развернулась в Госдуме и Совете Федерации. За несколько месяцев мандатов лишились миллиардеры Анатолий Ломакин, Андрей Молчанов, Виталий Малкин, Николай Ольшанский и несколько других видных парламентариев. Самым громким стал уход из Госдумы единоросса Владимира Пехтина, уличенного во владении незадекларированными квартирами в Майами. В декабре прошлого года досрочно сложил с себя депутатские полномочия бывший председатель совета директоров «Новатэка» Леонид Симановский.

Также в 2013 г. были приняты законы, запрещающие иметь за границей банковские счета кремлевским чиновникам, сотрудникам Генеральной прокуратуры и Центрального банка, руководителям госкорпораций и всем госслужащим, которых назначают президент, правительство или генпрокурор, а также главам городских округов и муниципальных районов. Для них стала обязательной подача деклараций о доходах и имуществе – своем, супруга и несовершеннолетних детей.

Осенью 2012 г. Госдума активизировала прохождение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводили ответственность за нарушение требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Эта норма требует проводить расчеты по валютным операциям только через счета в российских банках для всех граждан РФ и постоянно живущих в России иностранцев. То есть если человеку перечисляют деньги на его зарубежный счет, он обязан провести платеж через один из российских банков. Долгое время эта зафиксированная в законе с 2003 г. норма не работала, однако в 2011 г. депутаты в первом чтении приняли поправки в КоАП с конкретными санкциями за неисполнение – штраф от 75% до 100% от суммы операции. После первого чтения наступила пауза почти в полтора года, но в сентябре 2012 г. депутаты быстро провели поправки через второе и третье чтения. С 13 февраля 2013 г. поправки вступили в силу.

В самом конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон, который дал более точное определение понятию «иностранные финансовые инструменты» и запретил депутатам, чиновникам и силовикам владеть зарубежными счетами не только напрямую, а также через третьих лиц, под которыми понимаются в том числе бывшие супруги и родственники.

«Цель всех этих законопроектов – как можно сильнее дистанцировать чиновников от их бизнес-интересов», – считает заместитель генерального директора Центра политической информации Максим Лавниченко. Впрочем, от зарубежных активов чиновники и депутаты отказаться не смогли. По данным прошлогодних деклараций о доходах, недвижимость за рубежом в прошлом году задекларировали 18 депутатских семей. Жилой дом в Испании есть у жены Николая Валуева, а у супруги Валерия Язева – земля и дом на Кипре. Тремя квартирами в Испании владеет Аркадий Пономарев, два участка и дом в Испании записаны на сына депутата Андрея Макарова. Вячеслав Фетисов и его жена по-прежнему владеют участком и домом в США, а супруга первого зампреда верхней палаты парламента Николая Федорова от участка и дома в Греции избавилась. У супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки обнаружилась квартира в США, а у супруги помощника президента Андрея Фурсенко – апартаменты, автостоянка и подсобное помещение в пользовании в Латвии. В Белом доме зарубежную недвижимость задекларировали, в частности, вице-премьеры Игорь Шувалов (в Австрии и Великобритании), Ольга Голодец (в Италии и Швейцарии) и Александр Хлопонин (в Италии). «Тенденция к отказу чиновников от зарубежного имущества все-таки существует, – говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – Но за год, два или даже три полностью изменить их сознание нельзя». По мнению эксперта, у чиновников не должно быть недвижимости за рубежом, поскольку их задача – защита государственных интересов, а не обеспечение себе комфортного проживания за границей после отставки.

Как за границей

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет самой богатой в истории Штатов. В списке объявленных Трампом кандидатов на ключевые позиции в его администрации значатся несколько мультимиллионеров, наследник семейного суперсостояния и два подтвержденных журналом Forbes миллиардера. Но в Соединенных Штатах не существует никаких формальных ограничений для госслужащих по владению активами за рубежом. Все граждане страны, в том числе и чиновники, обязаны предоставлять налоговой службе информацию о наличии собственности и счетов, превышающих $10 000, в иностранных юрисдикциях. Наличие гражданства другого государства не является препятствием для политической карьеры (исключение – пост президента). Аналогичная система действует в Канаде.

Госслужащие Германии не ограничены в праве приобретать собственность и открывать счета за рубежом. Системой декларирования имущества охвачены только депутаты Бундестага. Вопрос об иностранном гражданстве для чиновников отдельно не регулируется. Двойное гражданство формально запрещено, что не исключает возможности в некоторых случаях иметь два паспорта.

В Китае законодательство не накладывает на госслужащих никаких обязательств, связанных с заграничной собственностью, однако этот вопрос регламентируется внутренними документами Компартии Китая. Поднебесная не признает двойного гражданства. Приобретение иностранного гражданства означает потерю гражданства КНР, при этом чиновники и военнослужащие не имеют права отказаться от гражданства.