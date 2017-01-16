Бизнесмен мороз

Зима 2016–2017 гг. в нашей стране оказалась ранней и удивительно холодной: метеорологи говорят, что обычно такие холодные зимы бывают раз в 5–7 лет, а нынешнюю, скорее, можно сравнить с зимой 2009 г.

Устойчивый снежный покров в Центральной России был зафиксирован в конце октября, в декабре на значительной части территории страны ударили 40-градусные, а местами и 50-градусные морозы. На рождественских каникулах во многих российских регионах температура была ниже нормы на 10–12 градусов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Европе: 20-градусные морозы ударили на Балканском полуострове, рекордно низкая (-41°C) температура была зафиксирована в Польше, где погибли несколько десятков человек. Всего жертвами холодов в Европе стали более 40 человек, в основном нелегальные мигранты и бездомные. Аномальная стужа привела к резкому повышению спроса на топливо. В конце прошлого и начале нынешнего года балканские страны – Греция, Болгария и Румыния – по очереди начали запрашивать друг у друга поставки газа, однако получали отказ. Выходом для замерзающей Европы стало соглашение между «Газпромом» и Еврокомиссией о полном доступе к газопроводу OPAL. Требования европейского антимонопольного законодательства из-за холодов были временно забыты, и «Газпром» впервые с момента строительства Nord Stream смог загрузить этот газопровод на полную мощность – и даже более того.

«Газпром» ставит рекорды

В первые недели января Nord Stream работал на 110% от проектной пропускной способности (оказавшейся меньше, чем установленная по итогам испытаний), газопровод Ямал–Европа – на 96%, южный транзитный маршрут через Украину на Турцию – тоже на уровне, близком к максимальному. Объемы суточной прокачки российского газа на дальнее зарубежье достигли исторического рекорда – более 600 млн кубометров в сутки. Правда, пока невозможно подсчитать, какова же будет общая финансовая выгода «Газпрома» от зимнего ажиотажного спроса, поскольку, как заявили аналитики Platts, доля «Газпрома» на европейском рынке постепенно может уменьшиться, т.к. резко увеличатся поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из других регионов.

Успехи «Газпрома» во многом объясняются тем, что его газ достаточно недорогой – дешевле альтернативного СПГ. Однако цены на него растут. По оценкам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), в начале 2016 г. стоимость 1000 кубометров российского газа для европейских контрагентов в среднем составляла около $200. К лету она вслед за нефтяными котировками пошла вниз и опустилась до $150–160. Но к концу года цена восстановилась примерно до $180. В начале 2017 г., по оценкам ФНЭБ, поставки «Газпрома» вновь подорожают до $200 за 1000 кубометров, а дальнейшее изменение цен на голубое топливо будет зависеть от поведения цен на нефть. Как утверждает аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин, «Газпром» выигрывает у конкурентов, так как частично цены его контрактов по-прежнему привязаны к нефтяным. Поэтому когда из-за похолодания спотовые цены на газ растут, контрактные цены «Газпрома» остаются более стабильными. В этом году они – вслед за нефтяными – могут немного вырасти, а значит, следует ожидать небольшого снижения поставок газа в физическом выражении и роста выручки. Поэтому не ясно, как повлияют холода на объемы добычи «Газпрома», которая по итогам 2016 г. выросла всего на 0,14%. «Мы всегда работаем от рынка и добываем столько газа, сколько нужно потребителям, – объяснил политику газовой монополии председатель ее правления Алексей Миллер. – При этом наши производственные мощности способны обеспечивать добычу в объеме, более чем на 150 млрд куб. м в год превышающем фактическое производство».

Взгляд с Украины

Тревожная ситуация сложилась на Украине, которая отказалась от покупки газа у «Газпрома», ввиду чего вынуждена усиленно забирать газ из подземных хранилищ и покупать его реверсом в Европе. Сейчас в подземных хранилищах Украины накоплено 11,5 млрд кубометров, и запасов хватит как минимум до марта. Но если аномальные холода продолжатся или же случатся серьезные морозы в конце февраля – начале марта (когда газ в хранилищах закончится), Украине придется либо ограничивать подачу газа промышленным предприятиям, либо закупать газ у «Газпрома». По подсчетам главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, отбор газа не должен превышать 50 млн кубометров в сутки, однако в первые недели января реальные объемы газоотбора превысили 86 млн кубометров.

Как сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, Украина сейчас покупает газ в Европе и переплачивает $15–20 за тысячу кубометров. «В результате происходит деградация промышленности. На самом деле по всевозможным реверсным схемам покупается то же самое газпромовское топливо, однако это не афишируется», – подчеркнул эксперт.

Холода способствуют тому, что Украина продолжает наращивать свой «газовый» долг, но уже не перед «Газпромом», а перед западными банками. Недавно «Нафтогаз Украины» подписал с банком Citi и Deutsche Bank соглашение о предоставлении кредита в $500 млн на закупку газа.

Минус 25% ВВП в день

Кроме «Газпрома», важнейшим бенефициаром холодной зимы стали электроэнергетики. Статистики по декабрю пока нет, но в ноябре, как отмечает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов, из-за ранних холодов на значительной территории страны большую лепту в общий рост производства внесла электроэнергетика – она выросла на 12,9%.

Параллельно оживились еще некоторые виды бизнеса, связанные с морозами: например, региональные СМИ фиксируют рост подпольного производства незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобилей. В Москве морозами воспользовались, чтобы протестировать на холодоусточивость инновационные дорожные покрытия из пластмассы. Одновременно московские службы эвакуации подняли цены на свои услуги из-за резкого похолодания и увеличения спроса. Если в обычные дни стоимость перевозки машины по Москве варьировалась от 2000 до 2500 руб., то во время холодов некоторые компании подняли цены до 8000 руб. «Бизнес, связанный с эвакуацией, очень похож на такси: чем выше спрос, тем выше цены на услуги», – сказал в этой связи координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов.

Однако хотя некоторые виды бизнеса и стимулируется холодами, в целом на экономике они сказываются, скорее, отрицательно.

Член президиума «Опоры России», президент группы компаний «Сириус» Юрий Савелов отметил, что когда морозы за 30 градусов, не только транспорт плохо ходит, но и сокращаются часы работы, идет снижение производства, соответственно снижается ВВП – где-то до 25%. Кроме того, никто не отменял больничные листы: в офисах болеют очень много специалистов, именно болеют, это не какие-то покупные справки. А на производстве вообще цепная реакция: люди заболевают один за другим, в связи с этим до 30% сотрудников по данной причине могут отсутствовать, естественно, это отражается на производительности и обороте.

«Если говорить в общем, госрасходы в зимний период не так велики, например, больничные листы оплачиваются из Фонда социального страхования, – отмечает Юрий Савелов. – Расходы в основном увеличиваются у обслуживающих компаний, отвечающих за газ, тепло, электроэнергию. В морозы намного больше аварий, которые нужно оперативно устранять. А авральные аварии, как правило, оплачиваются втройне: люди сутками работают и за это получают премии».