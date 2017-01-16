Пути России

Их в России немало: об этом говорили и международные эксперты, и топ-чиновники, и представители бизнеса. Так, Всемирный банк представил комплексное диагностическое исследование «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста». Его авторы полагают, что в ближайшее время наше государство столкнется с проблемами при выполнении общественного договора, и это может пошатнуть существующую политическую модель. Постепенно власть встает перед выбором – продолжать прежнюю социальную политику или формировать устойчивый бюджет. И все это на фоне общей нестабильности в мире.