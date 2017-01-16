Пути России

Их в России немало: об этом говорили и международные эксперты, и топ-чиновники, и представители бизнеса. Так, Всемирный банк представил комплексное диагностическое исследование «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста». Его авторы полагают, что в ближайшее время наше государство столкнется с проблемами при выполнении общественного договора, и это может пошатнуть существующую политическую модель. Постепенно власть встает перед выбором – продолжать прежнюю социальную политику или формировать устойчивый бюджет. И все это на фоне общей нестабильности в мире.
Ольга Голодец Вице-премьер правительства РФ
«У нас есть серьезнейшая проблема – это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек – столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодня эта ситуация должна быть в фокусе внимания».
Валерий Горегляд Главный аудитор ЦБ РФ
«В 2016 г. были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами, а 59 имели заключение о недостоверности годовой отчетности».
Ярослав Кузьминов Ректор НИУ ВШЭ
«В 2000 г. из 100 занятых высшее образование имели 22 человека, в 2015 г. – 32 человека. К 2025 г. занятых, имеющих высшее образование, будет около половины, и Россия фактически станет в этом отношении мировым лидером».
Игорь Шувалов Первый вице-премьер РФ
«Значительно лучше (выглядит ситуация в экономике. – Прим. «Ко»), чем год назад. Наши ожидания позитивные, и об этом говорит премьер-министр, вчера мы это обсуждали на совещании у президента».
Максим Орешкин Министр экономического развития РФ
«Чтобы работать на глобальный рынок в России, чтобы встраивать Россию в цепочки международной кооперации, нужен, конечно, и другой уровень определенности для бизнеса».
Никита Исаев Экономист
«Я перестал ожидать от него (форума. – Прим. «Ко») какого-либо определения вектора развития экономики. Боюсь, и в этот раз ожидания меня не обманут. Нет того нерва для собранности экономических властей и поиска выхода из очевидного тупика, куда ведет их бездействие в плане необходимости смены экономического уклада в стране».
Ксения Юдаева Первый зампред Банка России
«Проблема для экономики России сейчас не в том, как перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях после короткой фазы восстановительного роста не скатиться опять к низким темпам экономического роста, по сути, к хронической стагнации».
Марек Белька Экс-глава Национального банка Польши
«Структурные изменения заключаются в подъеме Китая и относительном закате Европы и США. Это имеет как прямые, так и косвенные последствия для экономик мира. Технологические перемены также приводят к дестабилизации, поскольку финансовые рынки сейчас работают онлайн, а другие сектора – нет».
Мартин Вульф Обозреватель The Financial Times
«Мировая политика и экономика страдают совместно, и я, конечно, хотел бы, чтобы мир изменился, но пока я считаю себя реалистом, мне приходится быть пессимистом».