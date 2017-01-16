Фейк как госполитика

Свой товар министр продавал с горячностью и энтузиазмом, присущими молодости. Но его отчаянный задор так и не поколебал рынок – инвестиционная активность по-прежнему пребывает в стадии глубокой заморозки.

Реальность не останавливает чиновников, они продолжают твердить свои мантры. Повышение ставок акцизов на алкоголь в 2017 г., вероятно, остановит падеж населения от «Боярышника» и поможет задушить криминальный оборот спиртосодержащих суррогатов. Расширение же платного парковочного пространства облегчит чью-то жизнь за счет автовладельцев, вынужденных наматывать круги вокруг собственных дворов в ожидании бесплатного места. От подорожания продуктов питания тоже сплошные плюсы – россияне отказываются от мяса и молочных продуктов в пользу овощей. Сокращение доходов – это шаг к здоровому образу жизни, считают чиновники. Следуя логике государевых людей, обильные бюджетные (то есть наши) жертвы способны возродить отечественный кинематограф, поставить его в ряд… Но пока нет такого ряда, куда российский кинематограф можно было бы поставить. Просмотр очередного «шедевра» под названием «Викинг» как раз и навел на эти размышления.

Перечислять парадоксы современной российской жизни можно долго. И в этой связи стремление чиновников отправить своих детей подальше от многострадальной родины – хотя бы под предлогом обучения – выглядит вполне логичным шагом. Но и здесь нестыковка: почему власти руководствуются нормальной логикой в своей личной жизни и логикой первобытного человека – в общественной? Как долго может просуществовать такой фейковый порядок – самый важный вопрос нашей действительности.