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Закон об онлайн-кинотеатрах одобрили в Госдуме

В первом чтении законопроект поддержали 312 депутата
13 Января 2017
Закон об онлайн-кинотеатрах одобрили в Госдуме

321 «за» и двое «против» - так Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах. Документ разработан Медиакоммуникационным союзом (МКС) и вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно поправкам, с 1 июня 2017 года иностранное участие в аудиовизуальных сервисах с профессиональным контентом должно быть ограничено 20%. При этом не допускается установление иностранцами любых форм контроля над такими сервисами, в результате которого у зарубежных собственников появилась бы возможность прямо или косвенно владеть, управлять организатором сервиса, его контролировать, а также фактически определять принимаемые им решения. Онлайн-кинотеатры с ежемесячной аудиторией более 100 000 пользователей из России должны быть отмечены в специальном реестре Роскомнадзора и предоставлять регулятору документы о владельцах.

Кроме того, онлайн-кинотеатрам также запрещается размещать рекламу политических партий и предвыборную агитацию. По словам депутатов, закон не направлен на ограничение «пользовательского контента» и не регулирует ни соцсети, ни YouTube.

Автор законопроекта - депутат Андрей Луговой уверен, что инициатива находится в русле Концепции информационной безопасности, утвержденной президентом России. Но участники рынка высказывались против нововведений. Для доработки проекта ко второму чтению будет создана рабочая группа с участием экспертов Минкомсвязи и Роскомнадзора.

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