Пообещали делиться

«Русгидро» заявило о намерении выплатить в качестве дивидендов 50% прибыли по итогам 2016 года. И дивиденды, и прибыль обещают быть рекордными. Хотя окончательные цифры будут сформированы весной, прогноз по прибыли - 50 млрд руб

«В части дивидендов «Русгидро» будет придерживаться решений правительства, касающихся распределения прибыли компаниями с госучастием. Хотя на 2017 год у нас приходится пик финансирования инвестпрограммы, выплата дивидендов может быть обеспечена и за счет оптимизации издержек и продажи непрофильных активов», - сообщал первый замгендиректора генерирующей компании Владимир Маркин.

Решение «Русгидро» по увеличению размеров дивидендов, вернее сказать, обещание ведущий аналитик Amarkets Артем Деев предлагает рассматривать в контексте аналогичных решений других госкомпаний. Судя по тому, что ранее, осенью 2016 года, о намерении направить на дивиденды 50% от чистой прибыли заявляло руководство «Россетей», явно заметен тренд на повышение дисциплины компаний энергетического сегмента в вопросе выполнения требований правительства по направлению дивидендов в федеральный бюджет в размере не менее половины годовой прибыли по МСФО или РСБУ. «Энергокомпании явно пытаются работать «на опережение», демонстрируя готовность выполнить директиву правительства, и в этом отношении смотрятся очень неплохо на фоне компаний нефтегазового и трубопроводного секторов, которые пока что не делают даже ритуальных жестов в виде обещаний: ни «Транснефть», заплатившая по итогам 2015 года дивиденды в размере 9% прибыли по МСФО, то есть меньше всех госкомпаний, ни Газпром, заплативший 23%, готовности ощутимо увеличить дивидендные выплаты не выражают», - говорит Артем Деев.

Между тем, заявления «Русгидро» и «Россетей» показывают, что они вполне могли бы это делать: уж если возможности платить дивиденды находятся у компаний, работающих на низкомаржинальном, а зачастую и убыточном рынке электроэнергии, то аналогичные возможности вполне могли бы найтись и у компаний, выручка которых формируется в прибыльной отрасли транспорта нефти и газа.

Любопытно также, что решению «Русгидро» по дивидендам предшествовала смена руководства, сопряженная к тому же с громким скандалом. В «Транснефти» и «Газпроме», да и многих других госкомпаниях, руководство не меняется несколько лет, соответственно нет и импульса для изменения дивидендной политики.