Сбербанк прекратил выдачу образовательных кредитов

Выдача кредитов приостановлена «в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ».

В пресс-службе Сбербанка отмечают, что "сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты". В банке уточнили, что предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, производится без ограничений.

Минобрауки в свою очередь сообщило газете, что оптимизация программы кредитования студентов не предполагает сокращения финансирования: "таких планов у министерства нет".

Ранее уполномоченный по правам студентов Артем Хромов рассказал РИА Новости, что студенты 85% университетов не могут получить льготный кредит на образование, поскольку эти вузы не подписали соглашение с Минобрнауки и не заключили договор со Сбербанком. Однако в банке эту информацию опровергли, заявив, что предоставляют подобные кредиты в штатном режиме.

Образовательный кредит с господдержкой предназначен для оплаты обучения, проживания, питания, приобретения учебной и научной литературы. Студенты имеют право получить такой кредит под 7,5% годовых без первоначального взноса.

Предоставление продукта "Образовательный кредит с государственной поддержкой" Сбербанка осуществляется при наличии заключенного трехстороннего Соглашения об информационном сотрудничестве (по форме, утвержденной Министерством образования и науки РФ и банком) между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, Министерством образования и науки РФ и ПАО Сбербанк.