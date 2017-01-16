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«Детский мир» планирует IPO

АФК «Система» приглашает инвесторов заработать на будущем росте сети
16 Января 2017
«Детский мир» планирует IPO

Крупнейший ретейлер детских товаров «Детский мир» (контролируется АФК «Система») объявил о намерении провести первичное публичное предложение (IPO).

Компания не будет проводить дополнительную эмиссию акций, существующие бумаги будут продавать основной владелец компании АФК «Система» (владеет более 75% акций), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, принадлежащий Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation). 

Как заявляют аналитики ФК «Уралсиб», компания «Детский мир» может предложить инвесторам один из наиболее интересных активов в российском сегменте розничной торговли, и, на наш взгляд, размещение имеет хорошие шансы на успех. При этом успешное размещение должно оказать поддержку акциям материнской компании, то есть АФК «Система».

В официальном сообщении компании, "Сегодня Детский мир имеет сеть из более чем 500 магазинов в 178 городах России и Казахстана, быстро растущий бизнес в сфере электронной коммерции, а бизнес-модель обеспечивает высокую доходность и последовательные выплаты дивидендов". Будущее IPO, по мнению АФК "Система", позволит новому поколению акционеров извлечь выгоду из продолжающегося роста компании.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley, совместными букраннерами также "Сбербанк КИБ" и UBS. Ограничения на отчуждение акций (период lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

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