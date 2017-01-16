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Стали известны мировые лидеры среди мобильных приложений

На первом месте, по данным Sensor Tower, шведский сервис Spotify
16 Января 2017
Стали известны мировые лидеры среди мобильных приложений

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала данные исследования о самых популярных мобильных приложениях по итогам 2016 года.

По данным исследования, за минувший год пользователи iOS и Android скачали 80  миллиардов программ. Согласно ним, первое место пользователи отдали шведскому музыкальному сервису Spotify. Это программа совместима как с Android, так и с iOS.

На второй строчке расположился сервис LINE, позволяющий пользователям обмениваться бесплатными звонками и сообщениями. Замыкает тройку лидеров приложение Netflix, позволяющее смотреть видео онлайн.

Появился в списке и потоковый видеосервис Hulu — в общем рейтинге он занял девятое место, а среди приложений в App Store расположился на седьмом.

Статистика указывает на неослабевающее стремление людей к переходу от традиционного телевидения к потоковым сервисам, а также на продолжающийся рост потоковых музыкальных сервисов.

Сообщается, что, что выручка мобильного магазина Google Play за год увеличилась на 82%. Сервис для устройств на Android уверенно наращивает свою прибыль и рискует сравняться по окупаемости с App Store.

Специалисты из SensorTower провели исследование этих двух сервисов и установили, что за последний квартал прошлого года App Store получил $5,4 млрд, что на 60% превосходит показатели 2015 года. При этом прибыль Google Play за аналогичный период составила $3,3 млрд , что означает увеличение выручки на 82% больше.

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