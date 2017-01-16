Стали известны мировые лидеры среди мобильных приложений

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала данные исследования о самых популярных мобильных приложениях по итогам 2016 года.

По данным исследования, за минувший год пользователи iOS и Android скачали 80 миллиардов программ. Согласно ним, первое место пользователи отдали шведскому музыкальному сервису Spotify. Это программа совместима как с Android, так и с iOS.

На второй строчке расположился сервис LINE, позволяющий пользователям обмениваться бесплатными звонками и сообщениями. Замыкает тройку лидеров приложение Netflix, позволяющее смотреть видео онлайн.

Появился в списке и потоковый видеосервис Hulu — в общем рейтинге он занял девятое место, а среди приложений в App Store расположился на седьмом.

Статистика указывает на неослабевающее стремление людей к переходу от традиционного телевидения к потоковым сервисам, а также на продолжающийся рост потоковых музыкальных сервисов.

Сообщается, что, что выручка мобильного магазина Google Play за год увеличилась на 82%. Сервис для устройств на Android уверенно наращивает свою прибыль и рискует сравняться по окупаемости с App Store.

Специалисты из SensorTower провели исследование этих двух сервисов и установили, что за последний квартал прошлого года App Store получил $5,4 млрд, что на 60% превосходит показатели 2015 года. При этом прибыль Google Play за аналогичный период составила $3,3 млрд , что означает увеличение выручки на 82% больше.