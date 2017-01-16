Антикризисный план на 2017 год сокращен почти в 5 раз

В правительство России была направлена обновлённая версия антикризисного плана на 2017 год, в котором предусмотрены меры на 107,5 млрд рублей.

В первоначальном варианте плана, рассматривавшемся в декабре, были предусмотрены меры поддержки экономики на полтроллиона рублей.

Однако теперь из антикризисного плана решили исключить приоритетные проекты стоимостью 178,9 млрд рублей, а также субсидирование регионов на 200 млрд рублей. Также из плана были изъяты предложения по разработке программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов страны с высоким уровнем долговой нагрузки. Не вошли в документ и фискальное послабление – заморозка до 30 июня 2018 года ежегодной индексации по инфляции платы с грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по трассам федерального значения по системе "Платон".

В плане сохранены только расходы по линии Минпромторга. Самая значительная статья расходов (62,3 млрд рублей) направлена на поддержку автомобильной промышленности.

Остальные расходы распределены по субсидиям в транспортное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение. Незначительные субсидии выделены на машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности и на легкую промышленность.

Напомним, что, выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил: «Большинство экспертов в данном случае сходятся в том, что потенциал роста для нашей экономики сейчас – порядка 3,5–4 %, вопрос в том, как этот потенциал активировать».