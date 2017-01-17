Россию назвали "главным неудачником" года

Согласно рейтингу Bloomberg, оценившего уровень инновационности экономик разных стран мира, Россия по данному показателю находится на 26 месте между Исландией и Венгрией.

По сравнению с прошлым годом позиции страны значительно ухудушились и она потеряла сразу 14 позиций в "рейтинге инновационности". Более того, Bloomberg назвало Россию «главным неудачником года». Эксперты Bloomberg отметили, что эффект от санкций и падения нефтяных цен «практически уничтожил все достижения последних лет».

Как считают в Bloomberg, все последние годы страна лишь улучшала позиции в рейтинге. Так, в 2015 году она занимала 14-е место, в 2016 - 12-е.

Рейтинг возглавляет Южная Корея, затем за ней расположились Швеция и Германия. Из стран бывшего СССР в Топ-50 рейтинга попали Литва (32-е место), Эстония (33-е), Латвия (39-е), Украина (42-е) и Казахстан (48-е).