 
USD
59,2762
EUR
63,341
Золото
1.213,05
Brent
54,78
WTI
51,75
 
Новости

МТС собирается выкупить собственные акции

Стоимость сделки составит до 9,3 миллиарда рублей
17 Января 2017
МТС собирается выкупить собственные акции

Компания МТС намеревается выкупить акций на 9,3 миллиардов рублей в новом раунде программы выкупа собственных акций, сообщает «Коммерсантъ». 

Через дочернюю компанию ООО «Стрим Диджитал» 17 января МТС приобретет свои акции на общую сумму 4,647 миллиардов рублей.  Кроме того, 4,652 миллиарда рублей будут направлены на выкуп акций у АФК «Система».

 Точная сумма акций и выплат будет уточнена после оконачания программы выкупа акций на рынке, отмечает МТС. Помимо этого, в компании сообщили: «Обыкновенные акции могут быть предложены их держателями к продаже в ценовом диапазоне от 253 до 283 руб. за обыкновенную акцию, что представляет дисконт в размере 3,9% или премию в размере 7,5% к цене закрытия 263,35 руб. на 16 января 2017 года».

В декабре 2016 года МТС направил примерно 700 миллионов рублей на выкуп собственных акций у АФК «Система». Несколько ранее дочернее учреждение АФК «Система» - «SistemaFinance» - продала «неаффелированному покупателю» 12 697 918 американских депозитных акций МТС за $100,4 миллионов. По итогам сделки доля АФК в уставном капитале МТС составила 50,44%.

Архив номеров
Избранное

Центробанк не успокоится Центробанк не успокоится

За них – не чокаясь За них – не чокаясь

Очередь за прекрасным Очередь за прекрасным

Смартфоны и курс рубля Смартфоны и курс рубля

Почтовый роман Почтовый роман

Реклама