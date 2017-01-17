Среди участников приватизации «Роснефти» обнаружили ВТБ

РБК, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что в приватизации 19,5% «Роснефти» принимал участие банк ВТБ. В декабре 2016 года он предоставил бридж-кредит покупателям на 692 миллиарда рублей. Это поспособствовало привлечению средств в бюджет в положенный срок.

19 декабря 2016 г. итальянский банк Intesa, называемый до этого основным кредитором консорциума иностранных покупателей доли в «Роснефти», заявил, что не он финансировал сделку. По информации РБК, промежуточный кредит дал ВТБ. 15 декабря 2016 года ВТБ совместно с сингапурской компанией QHG Shares Pte. Ltg заключили кредитное соглашение, согласно которому государственный банк выдал QHG Shares Pte. Ltg 692,395 миллиардов рублей под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти».

На момент получения финансирования от ВТБ де-факто она принадлежала Glencore. Известно, что ВТБ являлся кредитором QHG Shares Pte. Ltg только неделю. После банк заключил с «Роснефтегазом» договор уступки, по которому залог и сам кредит был передан «Роснефтегазу».

19,5% акций «Роснефти» были куплены за €10,5 миллиардов консорциумом швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, кредит, выданный ВТБ покупателям 19,5% «Роснефти», «абсолютно не имеет отношения к самой приватизации».

