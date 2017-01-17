Александр Мамут может купить «Синема Парк»

Бизнесмен Александр Мамут ведет переговоры о покупки крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема Парк», принадлежащей Саиду Керимову, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на два источника на кинотеатральном рынке и один в холдинге Rambler & Co.

Переговоры находятся в продвинутой стадии и стороны близки к заключению сделки. Однако по словам источников из окружения Мамута, «еще ничего не подписано».

Сын Сулеймана Керимова Саид стал владельцем «Синема Парка» в 2014 году, выкупив компанию у Владимира Потанина. Сумма сделки не была раскрыта, однако эксперты оценили ее в размере $400-500 миллионов.

После совершения сделки появилась информация, что Керимов ведет переговоры о покупке «Формулы кино» - своего основного конкурента. Это могло привести к появлению крупнейшего на кинотеатральном рынке игрока за всю его историю, но сделка не состоялась.

В декабре прошлого года Александр Мамут получил в управление до 2036 года кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади. Согласовав с мэрией, бизнесмен взял на себя реконструкцию старейшего кинотеатра Москвы.

В январе текущего года фонд A&NN Investments, занимающийся управлением активами Мамута, выкупил 50% акций Rambler & Cо. У структур предпринимателя Владимира Потанина, став единственным владельцем медиахолдинга.