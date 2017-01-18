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BAT покупает Reynolds American Inc.

Британская компания станет крупнейшей табачной корпорацией мира
18 Января 2017
BAT покупает Reynolds American Inc.

British American Tobacco (BAT) выкупит все оставшиеся в свободном обращении акции второй по величине американской табачной компании Reynolds American Inc. – 57,8% – за $49,4 млрд. О соглашении говорится на сайтах обеих табачных компаний.
 

BAT заплатит $59,64 за каждую акцию Reynolds: $29,44 деньгами и за оставшуюся часть по 0,5260 обыкновенной акции BAT.

Стоимость всего бизнеса Reynolds оценена в $86 млрд, пишет Reuters, сделка вернет BAT на прибыльный и строго регулируемый рынок США после двенадцатилетнего отсутствия. Объединенная компания обойдет сегодняшнего лидера мирового рынка  Philip Morris  International  Inc. и станет крупнейшим публичным производителем табачных изделий в мире по выручке.

Закрытие сделки ожидается в III квартале 2017 г. Синергетический эффект от сокращения затрат составит минимум $400 млн в год ближайшие три года, а потом еще вырастет, сообщает WSJ оценку BAT.

На российском рынке производством и дистрибуцией Pall Mall занимается «БАТ Россия», Camel – Japan Tobacco Inc.

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