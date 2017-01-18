Игрушечное IPO

В ходе IPO планируется разместить «исключительно существующие акции», отмечается в сообщении компании. Как писала ранее Financial Times со ссылкой на источники, к размещению планируются 30% акций «Детского мира».

Продавцами выступают АФК «Система» (владеет 72,57% компании), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, 23,1%) через инвестиционные компании Floette Holdings и Exarzo Holdings, а также некоторые представители менеджмента компании и «Системы» (около 3%). Основной акционер «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова – намерен сохранить стратегический контроль над компанией в среднесрочной перспективе, сказано в сообщении. Сделку планируется закрыть до конца I квартала 2017 г.

«Детский мир» – крупнейший в России продавец детских товаров: по данным Ipsos Comcon, в 2015 г. оценочная доля компании составляла 32% (24% в 2014 г.) на специализированном розничном рынке детских товаров в России и 13% (10% в 2014 г.) от всего рынка детских товаров (включая гипер- и супермаркеты). На 31 декабря 2016 г. розничная сеть группы объединяла 525 магазинов: 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов ELC в России.