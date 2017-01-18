Сбербанк договаривается с Alibaba Group

Сбербанк и китайская Alibaba Group намерены создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли в первой половине 2017 года, сообщил «Коммерсантъ». У Сбербанка в нем будет не менее 50%.

Сбербанк совместно с китайской компанией Alibaba Group могут создать совместное предприятие в области электронной торговли в первой половине 2017 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, члены правительства совместно с администрацией президента и ЦБ близки к завершению согласования основных условий для создания совместного предприятия Сбербанка и Alibaba Group.

СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. Кредитная организация вложит в совместное предприятие прежде всего деньги, а также логистические и маркетинговые технологии. Alibaba Group может внести в новую компанию свой бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. Собеседник издания подчеркнул, что «речь идет о создании компании стоимостью в несколько млрд долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран».