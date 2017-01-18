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Михаил Фридман закрепился в Норвегии

Компания LetterOne получила лицензии еще на два месторождения
18 Января 2017
Михаил Фридман закрепился в Норвегии

Нефтегазовая компания DEA (подконтрольна группе LetterOne Михаила Фридмана) получила от Министерства нефти и энергетики Норвегии лицензии на освоение еще двух месторождений, говорится в сообщении компании.

Участок PL 896, освоением которого DEA займется совместно с норвежскими компаниями Statoil и Petoro и шведской Lundin, расположен на шельфе Норвежского моря, неподалеку от газового месторождения Двалин, освоением DEA занимается уже несколько лет. В консорциуме, который начнет работу на PL 896, DEA получит права оператора и наибольшую долю (40%).

Партнерами DEA в освоении участка под номером PL 782SC на шельфе Северного моря станут компании ConocoPhillips (40% и права оператора), Aker BP и Statoil (по 20%).

В конце декабря 2016 года DEA приобрела у Engie доли в семи проектах по освоению месторождений на шельфе Норвежского моря, суммарные запасы которых оценивались в 45 млн барр. нефтяного эквивалента.

LetterOne выкупила DEA у немецкой энергетической компании RWE в 2015 году, однако затем под давлением властей Великобритании была вынуждена продать британские активы DEA.

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