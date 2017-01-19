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Конституционный суд разрешил не платить экс-акционерам ЮКОСа

Постановление ЕСПЧ противоречит нормам Конституции РФ, посчитал суд
19 Января 2017
Конституционный суд разрешил не платить экс-акционерам ЮКОСа

Россия сможет не платить экс-акционерам компании ЮКОС €1,9 млрд по решению ЕСПЧ. Такое решение вынес Конституционный суд РФ. 

Конституционный суд пришел к выводу, что постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа противоречит нормам российской Конституции, пишет "Коммерсантъ".

«Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ», - передают "РИА Новости" со ссылкой на решение суда. «Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства»,— говорится в постановлении.

В 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить €1,866 млрд справедливой компенсации бывшим акционерам ЮКОСа вместо требуемых ими $38 млрд.

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